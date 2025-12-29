Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de diciembre de 2025

Clima del día

Hoy en Santiago Del Estero, el clima estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas empezarán en los 9.5°C. Es posible experimentar vientos a lo largo del día que podrían alcanzar velocidades medias de hasta 16 km/h. La humedad relativa en el ambiente se situará entorno al 53%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Durante la tarde y noche, el clima mantendrá su tendencia de cielos nublados con una probabilidad baja de precipitaciones. Las temperaturas más altas podrían llegar a los 22°C, permitiendo una tarde relativamente agradable. Aunque es poco probable que llueva, se recomienda estar prevenido por si el clima cambia inesperadamente.

El viento seguirá soplando, alcanzando una velocidad máxima de 26 km/h, lo que podría hacer que se sienta más fresco de lo que indica la temperatura real. La humedad seguirá presente, oscilando alrededor del 63%, lo que puede aumentar la sensación de bochorno especialmente en espacios cerrados.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 29 de diciembre de 2025

El sol hará su aparición a las 7:32 AM y se ocultará a las 6:29 PM, ofreciendo un día con aproximadamente 10 horas y 57 minutos de luz solar.