Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este lunes 29 de diciembre de 2025

Clima diario

Hoy en Tierra Del Fuego, el clima presentará condiciones mayormente nubladas por la mañana, con temperaturas mínimas que alcanzarán los -0.6°C. La probabilidad de precipitación es de un 93%, y la humedad ambiental es del 99%. Se experimentarán vientos con una velocidad media de 22 km/h, los cuales refrescarán el ambiente, haciendo que la sensación térmica sea más baja. Es recomendable llevar ropa abrigada y paraguas en las actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

En la tarde y noche, el clima seguirá siendo bastante húmedo con un 96% y la temperatura máxima no superará los 2.9°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado y la velocidad del viento podría alcanzar los 36 km/h en algunas áreas. A pesar de la nubosidad, no se prevén más precipitaciones significativas durante la tarde. Recomendamos a los residentes protegerse de las ráfagas de viento al estar en exteriores.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 29 de diciembre de 2025

Para los amantes de la astronomía, vale la pena destacar que el sol saldrá a las 09:54 y se pondrá a las 17:12. Aunque la mañana será nublada, podría haber oportunidades para observar el amanecer durante ciertos claros del cielo. Además, la luna nueva tendrá lugar el día de hoy, ofreciendo un cielo oscuro para los interesados en la observación de estrellas.