Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este viernes 2 de enero de 2026

Meteorología

Estado del tiempo en Tucumán para la mañana

Este viernes 2 de enero, la mañana en Tucumán comenzará con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas se moverán entre los 8.5°C y los 22.4°C. La velocidad del viento alcanzará los 4 km/h, y se espera una humedad del 68% en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde y noche, el clima mantendrá condiciones similares con cielos parcialmente nublados. Aunque las nubes predominarán, no se prevén precipitaciones para la jornada. Las temperaturas descenderán hacia la noche, pero se mantendrán moderadas debido a los vientos suaves del noreste. Esto se traduce en un día apto para actividades al aire libre.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este viernes 2 de enero de 2026

El sol hará su aparición en el horizonte a las 08:06 hrs, exaltando los matices dorados del paisaje tucumano. La puesta, marcada para las 18:35 hrs, promete un atardecer a paso lento, prolongando las visitas al cerro.