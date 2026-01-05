Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 5 de enero de 2026

Clima diario

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica que tendremos un clima con leve presencia de nubes. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 5.6°C, lo que resultará en un ambiente fresco. No se esperan precipitaciones al inicio del día, lo que proporcionará una sensación agradable a medida que el día avanza.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde, las condiciones meterológicas mostrarán un leve cambio. Se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 15.7°C. A pesar de los vientos que alcanzarán una velocidad máxima de 21 km/h, no se espera que estos generen complicaciones significativas. La humedad alcanzará un 92%, permitiendo que el aire se sienta mucho más denso al final del día. Sin embargo, el clima permanecerá relativamente estable durante este periodo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 5 de enero de 2026

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol hará su primera aparición a las 8:05 a.m., proporcionando suficiente luz natural para las actividades matutinas. El atardecer ocurrirá a las 5:52 p.m., proporcionando una tarde más corta pero iluminada. Podrán disfrutar de un cielo despejado gran parte del día.