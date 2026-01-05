Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 5 de enero de 2026

lunes, 5 de enero de 2026

El pronóstico para hoy en Buenos Aires indica que tendremos un clima con leve presencia de nubes. Durante la mañana, las temperaturas mínimas alcanzarán los 5.6°C, lo que resultará en un ambiente fresco. No se esperan precipitaciones al inicio del día, lo que proporcionará una sensación agradable a medida que el día avanza.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Para la tarde, las condiciones meterológicas mostrarán un leve cambio. Se espera que las temperaturas alcancen un máximo de 15.7°C. A pesar de los vientos que alcanzarán una velocidad máxima de 21 km/h, no se espera que estos generen complicaciones significativas. La humedad alcanzará un 92%, permitiendo que el aire se sienta mucho más denso al final del día. Sin embargo, el clima permanecerá relativamente estable durante este periodo.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 5 de enero de 2026

Para los interesados en observaciones astronómicas, el sol hará su primera aparición a las 8:05 a.m., proporcionando suficiente luz natural para las actividades matutinas. El atardecer ocurrirá a las 5:52 p.m., proporcionando una tarde más corta pero iluminada. Podrán disfrutar de un cielo despejado gran parte del día.