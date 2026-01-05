Pronóstico del tiempo para Catamarca hoy: cómo estará el clima este lunes 5 de enero de 2026

Clima Actual

Este lunes, durante las primeras horas del día en Catamarca, el clima se presentará mayormente despejado, ofreciéndonos una mañana agradable. Las temperaturas mínimas se situarán en torno a los 6.4°C. Es un día donde el viento se mantendrá a una velocidad promedio de 10 km/h, haciendo el ambiente apenas ventoso. La humedad será del 37%, lo que proporcionará una sensación de frescura a lo largo de la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Con el avance del día, se prevé un aumento en las temperaturas, alcanzando un máximo de 23.7°C para el mediodía. Durante la tarde, el cielo puede adoptar una apariencia ligeramente más nubosa, aunque las condiciones seguirán siendo estables sin precipitaciones previstas. El viento continuará moderado, manteniéndose alrededor de los 16 km/h. Más tarde, hacia el anochecer, las temperaturas comenzarán a descender suavemente, proporcionando un cierre de jornada cálido pero cómodo.