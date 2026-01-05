Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este lunes 5 de enero de 2026

Clima diario

lunes, 5 de enero de 2026

Pronóstico del tiempo para hoy en Chubut

Hoy en Chubut, se prevé un clima predominantemente parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C, ofreciendo condiciones frescas. Aunque no se prevé lluvia para esta mañana, es importante considerar que la velocidad del viento podría alcanzar hasta 31 km/h. Se recomienda asegurar elementos sueltos en exteriores.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde y la noche, el estado del tiempo en Chubut continuará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas llegarán a un máximo de 14.7°C, permitiendo una sensación térmica agradable. Sin precipitaciones significativas y con vientos moderados, la jornada cerrará con tranquilidad. La humedad podría llegar al 79% dentro de algunos sectores, lo cual podría intensificar la sensación de frescura en la noche.

En cuanto a fenómenos astronómicos, el amanecer tendrá lugar a las 08:49, mientras que la puesta del sol se producirá a las 17:51. Esto ofrece un día de luz solar de aproximadamente 9 horas.