Pronóstico del tiempo para Chubut hoy: cómo estará el clima este lunes 5 de enero de 2026

Clima diario

Pronóstico del tiempo para hoy en Chubut

Hoy en Chubut, se prevé un clima predominantemente parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 7.3°C, ofreciendo condiciones frescas. Aunque no se prevé lluvia para esta mañana, es importante considerar que la velocidad del viento podría alcanzar hasta 31 km/h. Se recomienda asegurar elementos sueltos en exteriores.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde y la noche, el estado del tiempo en Chubut continuará con cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas llegarán a un máximo de 14.7°C, permitiendo una sensación térmica agradable. Sin precipitaciones significativas y con vientos moderados, la jornada cerrará con tranquilidad. La humedad podría llegar al 79% dentro de algunos sectores, lo cual podría intensificar la sensación de frescura en la noche.

Observaciones astronómicas: A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 5 de enero de 2026

En cuanto a fenómenos astronómicos, el amanecer tendrá lugar a las 08:49, mientras que la puesta del sol se producirá a las 17:51. Esto ofrece un día de luz solar de aproximadamente 9 horas.