Pronóstico del tiempo para Ciudad De Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 5 de enero de 2026

Clima y tiempo

Para este lunes en Ciudad De Buenos Aires, el clima mostrará características parciales de nubosidad a lo largo del día. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán en torno a los 8.6°C, ofreciendo una sensación térmica moderada. El clima mantendrá una tasa de humedad de aproximadamente 78%. La velocidad del viento, en promedio, alcanzará los 8 km/h, aportando frescura matutina sin llegar a ser molesta.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Por la tarde y noche, se anticipa un incremento leve en la temperatura, alcanzando hasta 16°C. Los cielos se mantendrán en su mayoría parciales nublados, reduciendo la posibilidad de lluvias. La velocidad del viento aumentará ligeramente durante estas horas, alcanzando hasta 12 km/h. Este comportamiento climático permitirá a los habitantes disfrutar de las actividades nocturnas al aire libre.