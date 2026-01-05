Pronóstico del tiempo para Córdoba hoy: cómo estará el clima este lunes 5 de enero de 2026

Clima hoy

La mañana en Córdoba se presenta con un clima parcialmente nuboso y temperaturas bajas para la época del año. Se espera una temperatura mínima de 7.3°C, sin probabilidades de lluvia. La humedad al comenzar el día será del 31%, y los vientos soplarán a 9 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

En la tarde, las condiciones climatológicas indican un aumento de la temperatura hasta alcanzar los 21.9°C. A pesar del incremento térmico, el cielo continuará mayormente sin nubes, permitiendo un día seco, sin precipitaciones. Durante la noche, el viento alcanzará una velocidad máxima de 14 km/h, manteniéndose el cielo despejado.

Recuerde que la ausencia de precipitaciones hará un día apto para disfrutar al aire libre, pero no olvide hidratarse adecuadamente debido a la baja humedad.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Córdoba

Debido a las condiciones meteorológicas, es recomendable vestirse en capas ligeras por la mañana y quitarse alguna a medida que avanza el día, ya que la temperatura se incrementará significativamente.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 5 de enero de 2026

El sol hará su primera aparición a las 07:42 y se ocultará a las 18:21, brindando suficientes horas de luz para planificar actividades al aire libre.