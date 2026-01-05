Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este lunes 5 de enero de 2026

Clima actual

Pronóstico del tiempo para hoy en Corrientes

Hoy en Corrientes, el clima durante la mañana será mayormente soleado, con una temperatura mínima estimada alrededor de 8°C. La humedad rondará el 94%, por lo que se sentirá fresca. No se esperan precipitaciones en las primeras horas del día, por lo que aquellos que planean actividades al aire libre podrán disfrutar de un entorno seco.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

En la tarde de Corrientes, se anticipa que las temperaturas alcancen un máximo de 18.8°C. El cielo seguirá parcialmente nublado y es poco probable que se presenten lluvias ya que la probabilidad de precipitación es mínima. El viento soplará a una velocidad moderada de hasta 22 km/h, por lo que podría haber ráfagas frescas en ciertos momentos. Durante la noche, las condiciones permanecerán estables, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia cifras más frescas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

Para aquellos que participen en actividades al aire libre durante la tarde, se recomienda llevar una chaqueta liviana debido a las ráfagas de viento ocasionales. Con un porcentaje alto de humedad, tener consigo una botella de agua podría resultar beneficioso para mantenerse hidratado.