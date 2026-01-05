Pronóstico del tiempo para Entre Ríos hoy: cómo estará el clima este lunes 5 de enero de 2026

Clima Diario

Hoy, el clima en Entre Ríos comenzará con un estado parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se esperan alrededor de 7.8°C, por lo que se aconseja abrigarse en las primeras horas del día. El viento soplará con una velocidad media de 13 km/h, manteniendo una humedad relativa máxima del 82%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Entre Ríos

En la tarde, las condiciones climáticas seguirán siendo estables con un cielo parcialmente nublado y las máximas alcanzando 17.2°C. El viento podría aumentar hasta los 15 km/h por la noche, mientras la humedad disminuirá ligeramente. En el crepúsculo, los amantes de la astronomía podrán observar un cielo mayormente despejado, propicio para observar la salida y puesta tanto del sol como de la luna.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 5 de enero de 2026

Este lunes, el sol tendrá un amanecer a las 07:58 y se ocultará a las 18:05. La luna, por su parte, saldrá a las 07:22, y su puesta será a las 17:27. Estos datos astronómicos proporcionan una excelente oportunidad para los aficionados a la observación del cosmos de planificar su día idealmente.