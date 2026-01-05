Pronóstico del tiempo para Formosa hoy: cómo estará el clima este lunes 5 de enero de 2026

Tiempo y clima

Estado del tiempo en Formosa

En la mañana, el clima en Formosa presentará cielos parcialmente nubosos. Las temperaturas mínimas estarán en los 7.9°C, proporcionando un ambiente templado para empezar el día. La velocidad del viento alcanzará un máximo de 10 mph, representando un día relativamente calmo en términos de vientos.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

En horas de la tarde y noche, en Formosa, las condiciones climáticas seguirán siendo parcialmente nubladas, con temperaturas máximas que podrían alcanzar los 20.5°C. La humedad máxima se mantendrá en un 96%, lo que podría desencadenar una sensación térmica ligeramente superior. Se recomienda precaución durante ciertas actividades al aire libre debido al nivel de humedad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 5 de enero de 2026

Para los entusiastas de la astronomía, el amanecer está previsto para las 07:02, y el atardecer será alrededor de las 18:08, ofreciendo la oportunidad de disfrutar de un día completo de cielo parcialmente nublado.