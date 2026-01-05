Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 5 de enero de 2026

Informe del clima

Hoy en Jujuy, el día comenzará con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Las temperaturas mínimas rondarán los 4.2°C, brindando un amanecer fresco. A medida que avance el día, los vientos tendrán una velocidad media de 10 km/h, creando una sensación agradable en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

Durante la tarde y noche, el clima continuará con condiciones similares. Se esperan temperaturas más elevadas, alcanzando un máximo de 18.4°C. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones, manteniendo el clima relativamente seco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 5 de enero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el sol saldrá a las 08:01 horas y se podrá contemplar su puesta a las 18:41 horas. Este fenómeno promete un atardecer hermoso y más tiempo para disfrutar de la luz natural.