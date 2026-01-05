Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este lunes 5 de enero de 2026

Clima Diario

Pronóstico del tiempo en La Pampa

En la mañana, se anticipa un día con cielos parcialmente nubosos para La Pampa. La temperaturas mínimas rondarán los 7.1°C. Habrá un ligero clima fresco predominando, haciendo necesario salir con un abrigo ligero. La humedad máxima alcanzará aproximadamente el 79%, lo que podría resultar en una sensación un poco sofocante.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Por la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con el termómetro subiendo a una máxima de 18.4°C. El viento alcanzará velocidades de hasta 29 km/h, lo que refrescará un poco el ambiente. En la noche, el viento bajará ligeramente en intensidad, y las temperaturas disminuirán, manteniendo el frescor hasta el anochecer.

Se recomienda estar atentos a posibles cambios de temperatura durante el transcurso del día.

Observaciones astronómicas para hoy en La Pampa

El sol saldrá a las 7:59 horas y se pondrá a las 18:08 horas, lo que nos permite tener luz solar durante gran parte del día.