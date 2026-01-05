Pronóstico del tiempo para La Pampa hoy: cómo estará el clima este lunes 5 de enero de 2026

En la mañana, se anticipa un día con cielos parcialmente nubosos para La Pampa. La temperaturas mínimas rondarán los 7.1°C. Habrá un ligero clima fresco predominando, haciendo necesario salir con un abrigo ligero. La humedad máxima alcanzará aproximadamente el 79%, lo que podría resultar en una sensación un poco sofocante.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Por la tarde, las condiciones climáticas se mantendrán similares, con el termómetro subiendo a una máxima de 18.4°C. El viento alcanzará velocidades de hasta 29 km/h, lo que refrescará un poco el ambiente. En la noche, el viento bajará ligeramente en intensidad, y las temperaturas disminuirán, manteniendo el frescor hasta el anochecer.

Se recomienda estar atentos a posibles cambios de temperatura durante el transcurso del día.

Observaciones astronómicas para hoy en La Pampa

El sol saldrá a las 7:59 horas y se pondrá a las 18:08 horas, lo que nos permite tener luz solar durante gran parte del día.