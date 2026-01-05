Pronóstico del tiempo para La Rioja hoy: cómo estará el clima este lunes 5 de enero de 2026

Clima y tiempo

Condiciones meteorológicas de la mañana en La Rioja

Hoy en La Rioja, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas mínimas de 6°C. Se prevé una humedad relativa que podría alcanzar el 40%, lo que podría generar una sensación de frescura durante las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Por la tarde, se mantendrá un ambiente con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas irán en ascenso, alcanzando máximas cercanas a los 21.1°C. Los vientos del sudoeste podrían alcanzar velocidades de hasta 21 km/h, proporcionando una brisa constante. Es poco probable que haya precipitaciones durante el día, brindando un entorno ideal para actividades al aire libre.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en La Rioja

Se sugiere llevar un abrigo ligero para la mañana y una protección solar para la tarde, ya que, a pesar de las nubes, la radiación UV puede ser alta. También es recomendable mantenerse hidratado debido a la humedad.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 5 de enero de 2026

El sol hará su aparición a las 08:18, mientras que se despedirá del horizonte a las 18:35. Durante la noche, la fase lunar estará en su máximo esplendor, perfecto para quienes disfrutan de observaciones astronómicas.

Recuerda siempre consultar fuentes oficiales para obtener información detallada del clima de hoy.