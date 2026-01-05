Pronóstico del tiempo para Mendoza hoy: cómo estará el clima este lunes 5 de enero de 2026

Tiempo en Mendoza

Durante la mañana, Mendoza experimentará un clima parcialmente nuboso con temperaturas mínimas rondando los 6.6°C. La humedad alcanzará un nivel de 62%, lo que contribuirá a una sensación térmica fresca al inicio del día. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones respecto al viento que soplará a una velocidad máxima de 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

A medida que avance el día hacia la tarde y noche, el clima continuará con características de parcial nubosidad, pero las temperaturas subirán hasta alcanzar los 17.5°C. La velocidad del viento puede incrementar ligeramente hasta 8 km/h durante la tarde. No se espera precipitación alguna, y la visibilidad se mantendrá clara a lo largo del día, permitiendo que los locales y visitantes disfruten de las actividades al aire libre sin inconvenientes.

Observaciones astronómicas

Este lunes 5 de enero de 2026, el sol en Mendoza tendrá un alumbramiento matutino a las 8:34 AM, mientras que el ocaso se producirá alrededor de las 6:35 PM. Estas horas permiten un día con amplio margen de iluminación natural, perfecto para aquellos interesados en actividades como senderismo, ciclismo o simplemente disfrutar de un paseo al aire libre. Recuerda capturar estos momentos, ya que las puestas de sol en Mendoza son verdaderamente impresionantes.