Pronóstico del tiempo para Misiones hoy: cómo estará el clima este lunes 5 de enero de 2026

Clima Diario

Condiciones Matutinas en Misiones

En la mañana de hoy, el clima en Misiones se presentará con cielos parcialmente cubiertos y una temperatura mínima de 6.8°C. Aunque no se esperan precipitaciones significativas durante la mañana, la humedad relativa alcanzará un 97%. El viento soplará con una velocidad de hasta 8 km/h, lo que contribuirá a una sensación térmica fresca en las primeras horas del día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Misiones

Durante la tarde, el clima variará ligeramente, con cielos mayormente nublados. La temperatura alcanzará un máximo de 18.2°C, lo que permitirá una jornada relativamente templada. La velocidad del viento podría aumentar ligeramente a 10 km/h, aunque no se esperan cambios pronunciados en las condiciones climáticas.

Por la noche, las condiciones continuarán siendo estables, con cielos nublados y una leve disminución de la temperatura. La ausencia de precipitaciones durante este período y un nivel de humedad más contenido proporcionarán una noche tranquila en Misiones.

Recomendaciones: Se recomienda vestirse en capas y llevar un abrigo ligero si planea actividades al aire libre, especialmente en la mañana y la noche. Permanecer informado sobre el clima le permitirá disfrutar mejor su día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 5 de enero de 2026

El sol hará su aparición en Misiones a las 07:30 y se ocultará a las 17:57. No olvide que estos momentos de luz solar pueden variar ligeramente, pero son ideales para las actividades al aire libre.