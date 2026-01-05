Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este lunes 5 de enero de 2026

Tiempo y clima

Hoy en Neuquén, se anticipa que el clima será variado a lo largo del día. La mañana comenzará con cielos parcialmente nubosos y temperaturas mínimas de alrededor de 4.9°C. La humedad será notable, alcanzando un máximo del 75%, lo que añadirá una sensación de frescura en las primeras horas.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Para la tarde y noche de hoy, se espera que las temperaturas lleguen a un máximo de 17°C. El cielo se mantendrá parcialmente nublado, y el viento soplará desde el noroeste a una velocidad máxima de 13 km/h. La posibilidad de precipitaciones es baja, considerando el pronóstico del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 5 de enero de 2026

El amanecer está programado para las 08:47 y el ocaso ocurrirá a las 18:16. Esto deja una ventana de luz diurna de aproximadamente 9 horas y 29 minutos.