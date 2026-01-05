Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este lunes 5 de enero de 2026

Clima actual

Hoy, el clima en Río Negro nos espera con una jornada parcialmente nubosa. La temperatura mínima será de 6.8°C y alcanzará máximas de 17.1°C, perfectas para disfrutar de una mañana agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

En horas de la tarde, el cielo se mantendrá similar, con nubosidad parcial sin previsión de precipitaciones. La velocidad del viento será de hasta 22 km/h durante toda la jornada, por lo que se recomienda a los habitantes de la región estar precavidos.

La humedad relativa oscilará alrededor de un 45%, lo que puede influir en la percepción de temperatura.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 5 de enero de 2026

El amanecer está previsto a las 8:33, mientras que el ocaso llegará a las 17:51. Estos datos son útiles para planificar actividades al aire libre.