Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 5 de enero de 2026

Clima de Salta

Condiciones al comenzar el día

Salta inicia su jornada con una clima fresco, con temperaturas mínimas alcanzando los 3.4°C. Durante la mañana, el cielo permanecerá parcialmente nuboso y la sensación térmica será agradable. No se espera precipitación, manteniéndose la humedad en torno al 47%. La visibilidad es buena, con vientos suaves provenientes del sur alcanzando hasta 8 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Avanzando hacia la tarde, las temperaturas subirán hasta una máxima de 21.2°C, proporcionando un ambiente cálido. Las nubes continúan presentes, pero la posibilidad de lluvia sigue siendo mínima. El viento comenzará a intensificarse ligeramente, manteniéndose en dirección sur con rachas de hasta 9 km/h.