Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este lunes 5 de enero de 2026

Clima en San Juan

¿Cómo estará el clima en San Juan esta mañana?

En el inicio de este lunes 5 de enero de 2026, San Juan amanecerá con un clima ligeramente cálido y cielos parcialmente nubosos. La temperatura mínima comenzará en 9.2°C, lo que representa una brisa fresca que será acompañada por vientos de hasta 11 km/h. La humedad relativa alcanzará un 33%, creando una sensación de humedad moderada.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas seguirán con cielos parcialmente nubosos. Se espera que las temperaturas asciendan a un máximo de 20.4°C, proporcionando un ambiente acogedor para actividades al aire libre.

En la tarde y durante la noche, los vientos promediarán los 11 km/h, lo que contribuirá a una noche agradable y sin sobresaltos significativos. Es un buen día para disfrutar de las actividades al aire libre, aunque cautela, dado que la lunares estará oculta, lo que podría influir en la visibilidad nocturna.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Juan

Se recomienda llevar una capa extra al salir por la mañana o la noche y disfrutar de las horas cálidas de la tarde. Mantenerse hidratado es importante, así como protegerse del sol, aunque las nubes ayudarán a mitigar un poco la radiación solar durante el día.