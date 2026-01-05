Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este lunes 5 de enero de 2026

Clima diario

Clima hoy en San Luis

Hoy en San Luis, el clima se presenta parcialmente nuboso con temperaturas que irán desde los 7.5°C en la mañana hasta un máximo de 17.7°C. A lo largo del día, la humedad alcanzará niveles del 42%, mientras que el viento soplará a una velocidad máxima constante de 36 km/h. Aunque no se esperan precipitaciones significativas, siempre es recomendable llevar un abrigo ligero debido a las variaciones de temperatura que suelen presentarse al amanecer.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde y noche, el cielo seguirá parcialmente nuboso. Las temperaturas descenderán hacia la noche, situándose alrededor de los 30.2°C. Se prevén ráfagas de viento de hasta 36 km/h, lo que puede generar una sensación térmica más baja. Para quienes planean actividades al aire libre o desplazamientos, se sugiere consultar el pronóstico actualizado para evitar sorpresas.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 5 de enero de 2026

El sol hará su aparición a las 08:25 horas y se ocultará a las 18:24, brindando un día con horas de luz moderadas propias del verano.