Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 5 de enero de 2026

lunes, 5 de enero de 2026, 06:03

Para quienes residen en Santa Cruz, hoy el clima estará dominado por un cielo parcialmente nuboso en la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán en 3.4°C, aumentando gradualmente hacia mediodía. Se esperan vientos moderados de hasta 25 km/h, con humedad relativa del aire en un 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde, las máximas alcanzarán 7.3°C, manteniendo la parcialidad nubosa. Las ráfagas de viento seguirán a una velocidad media de 25 km/h, lo que asegurará un clima fresco a lo largo del día. Hacia la noche, el cielo persistirá mayormente cubierto. No se esperan precipitaciones significativas, lo que permitirá disfrutar de la noche con un clima seco.

Nota: Se recomienda llevar un abrigo ligero para la noche, dado que las temperaturas pueden descender rápidamente.