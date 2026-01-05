Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 5 de enero de 2026

Estado del clima

Para quienes residen en Santa Cruz, hoy el clima estará dominado por un cielo parcialmente nuboso en la mañana. Las temperaturas mínimas comenzarán en 3.4°C, aumentando gradualmente hacia mediodía. Se esperan vientos moderados de hasta 25 km/h, con humedad relativa del aire en un 80%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

Durante la tarde, las máximas alcanzarán 7.3°C, manteniendo la parcialidad nubosa. Las ráfagas de viento seguirán a una velocidad media de 25 km/h, lo que asegurará un clima fresco a lo largo del día. Hacia la noche, el cielo persistirá mayormente cubierto. No se esperan precipitaciones significativas, lo que permitirá disfrutar de la noche con un clima seco.

Nota: Se recomienda llevar un abrigo ligero para la noche, dado que las temperaturas pueden descender rápidamente.