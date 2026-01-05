Pronóstico del tiempo para Santa Fe hoy: cómo estará el clima este lunes 5 de enero de 2026

Clima diario

Clima de la mañana en Santa Fe

El clima en la mañana de hoy en Santa Fe estará caracterizado por un cielo parcialmente nuboso, con temperaturas mínimas alrededor de los 7.9°C. No se esperan precipitaciones y habrá una sensación de frescura en el aire, dado que la humedad rondará el 62%. La velocidad del viento alcanzará máximos de 21 km/h, lo que podría aumentar la sensación de frío al salir temprano.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde, la situación climática se mantendrá similar, con temperaturas que subirán hasta los 18.5°C. El cielo continuará con nubosidad parcial, ideal para actividades al aire libre si se evita el sol directo. Ya entrando la noche, se prevé que las temperaturas comiencen a descender gradualmente. Es recomendable tener a mano un abrigo ligero si se planea salir. El viento continuará a una velocidad estable de aproximadamente 21 km/h. La puesta de sol será a las 18:06, brindando un cierre a un día agradablemente fresco.