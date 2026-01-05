Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este lunes 5 de enero de 2026

Estado del clima

Clima en Santiago Del Estero hoy

Hoy en Santiago Del Estero, el clima se presentará con cielo parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas que arrancarán desde los 9.5°C. La sensación térmica será fresca, por lo que se recomienda salir con abrigo ligero. La humedad relativa en el ambiente se ubicará en torno al 63%, generando un día que se siente fresco pero sin lluvia.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

En la tarde, el clima continuará siendo agradable, alcanzando una máxima de 22°C. Aunque el cielo permanecerá parcialmente nublado, no se esperan precipitaciones. Vientos provenientes del noreste soplarán a una velocidad promedio de 11 km/h, pero con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 16 km/h. Esta situación se mantendrá hacia la noche, con temperaturas que comenzarán a descender nuevamente. Es aconsejable tener a mano una chaqueta ligera si se planea salir al aire libre en horas de la noche.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 5 de enero de 2026

En el ámbito astronómico, el amanecer se producirá a las 08:04, mientras que el atardecer llegará a las 18:29, ofreciendo un día con muchas horas de luz.