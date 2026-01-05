Pronóstico del tiempo para Tierra Del Fuego hoy: cómo estará el clima este lunes 5 de enero de 2026

Clima Diario

El clima en Tierra Del Fuego se presenta hoy con predominancia de nubosidad parcial. Durante la mañana, las temperaturas mínimas llegarán a -0.6°C, brindando un frescor característico de la región. Se experimentará una sensación térmica de aproximadamente 31°F con tranquilidad atmosférica, ya que no hay precipitaciones previstas en forma de lluvia ni nieve. La humedad relativa del ambiente se estima alta, alcanzando el 96%, lo que contribuye a esa sensación de frescura en el ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tierra Del Fuego

Por la tarde, el panorama continúa similar con leves variaciones en la temperatura, que alcanzará un máximo de 2.9°C. Los vientos tomarán protagonismo con una velocidad media de 11 mph, pudiendo aumentar hasta 22 km/h. Las condiciones del cielo seguirán siendo predominantemente nubosas, lo que podría limitar la aparición del sol en la jornada. Se destaca la estabilidad en cuanto a precipitaciones, esperando jornadas secas con baja probabilidad de lluvias, en un 93% según las últimas mediciones.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 5 de enero de 2026

Hoy, el amanecer está previsto para las 09:54, mientras que el ocaso se establecerá a las 17:12. Estas observaciones astronómicas son de vital importancia para aquellos que planifican actividades al aire libre, teniendo en cuenta la corta duración del día. Recomendamos programar cualquier actividad al aire libre dentro de este espacioso margen de tiempo diurno. La belleza del cielo crepuscular recibe el reconocimiento que merece, especialmente en una región como Tierra Del Fuego, donde el horizonte se dibuja en majestuosos colores al llegar la tarde.

Importante: Mantenerse informado sobre cualquier variación meteorológica que pueda surgir a lo largo del día en Tierra Del Fuego.