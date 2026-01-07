Pronóstico del tiempo para Tucumán hoy: cómo estará el clima este miércoles 7 de enero de 2026

Clima y tiempo

Hoy, Tucumán se despierta bajo un cielo parcialmente nuboso. Durante la mañana, las temperaturas mínimas rondarán los 8.5°C, mientras que la máxima esperada es de aproximadamente 22.4°C. Los vientos del día serán suaves, con una velocidad media de al menos 7 km/h. La clima presenta un nivel de humedad de 41%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Hacia la tarde y noche, el tiempo continuará con nubosidad parcial. Aunque no se espera precipitaciones, la humedad bajará hasta el 41%. La temperatura se mantendrá entre los 8.5°C y 22.4°C. Los vientos pueden llegar a un máximo de 11 km/h, lo que puede hacer que la sensación térmica varíe levemente. Si tienes planes al aire libre, será un buen momento para disfrutarlos.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este miércoles 7 de enero de 2026

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el miércoles 7 de enero, el amanecer está programado para las 06:06 AM, mientras que el sol se pondrá a las 06:35 PM. Aprovecha el día al máximo y planifica tus actividades teniendo en cuenta las horas de luz solar.