Alerta amarilla y naranja por tormentas en 14 provincias: a qué hora llegan las fuertes lluvias este jueves 8 de enero de 2026
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alertas meteorológicas de nivel amarillo y naranja por lluvias y tormentas para 14 provincias argentinas durante este jueves 8 de enero de 2026.
Según el SMN, estas zonas se verán afectadas por precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.
Qué provincias tienen alerta amarilla y a qué hora llegan las tormentas
Las siguientes provincias esperan tormentas localmente fuertes, con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas:
- Chaco: las precipitaciones llegará a la tarde
- San Juan: tormentas en la tarde
- Mendoza: tarde
- San Luis: tarde
- Catamarca: tarde y noche
- Santiago del Estero: tarde y noche
- Córdoba: tarde y noche
- La Rioja: tarde y noche
- Santa Fe: noche
- Corrientes: noche
- Jujuy: noche
- Salta: noche
- Tucumán: noche
Qué provincias tienen alerta naranja y a qué hora llegan las tormentas
Las siguientes provincias esperan tormentas localmente fuertes, con fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente:
- La Rioja: tormentas a la tarde
- San Luis: tarde
- Córdoba: tarde
- Santa Fe: tarde
- Entre Ríos: noche
Recomendaciones del SMN ante alerta amarilla y naranja por tormentas
Amarilla
- Evitá salir.
- No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua
- Cerrá y alejate de puertas y ventanas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
- Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.
Naranja:
- Seguí las instrucciones de las autoridades locales. La calma es fundamental en estas situaciones.
- Salí solo si es necesario.
- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas, edificios públicos.
- Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.
- Cerrá y aléjate de puertas y ventanas.
- Alejate de zonas inundables y no ingreses en calles anegadas.
- Retirá o asegurá objetos que puedan ser volados por el viento.
- Prepará un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna. Cargá los celulares con anticipación.
- Agendá los números locales de Protección Civil, Bomberos y Policía.