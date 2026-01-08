Alerta amarilla y naranja por tormentas en 14 provincias: a qué hora llegan las fuertes lluvias este jueves 8 de enero de 2026

Según el Servicio Meteorológico Nacional, estas zonas se verán afectadas por precipitaciones de variada intensidad, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Se viene una tormenta eléctrica en Argentina. Foto: Unsplash.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó alertas meteorológicas de nivel amarillo y naranja por lluvias y tormentas para 14 provincias argentinas durante este jueves 8 de enero de 2026.

Según el SMN, estas zonas se verán afectadas por precipitaciones de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.

Alerta amarilla y naranja por tormentas. Foto: Télam

Qué provincias tienen alerta amarilla y a qué hora llegan las tormentas

Las siguientes provincias esperan tormentas localmente fuertes, con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas:

Chaco : las precipitaciones llegará a la tarde

San Juan : tormentas en la tarde

Mendoza : tarde

San Luis : tarde

Catamarca : tarde y noche

Santiago del Estero : tarde y noche

Córdoba : tarde y noche

La Rioja : tarde y noche

Santa Fe : noche

Corrientes : noche

Jujuy : noche

Salta : noche

Tucumán: noche

Qué provincias tienen alerta naranja y a qué hora llegan las tormentas

Las siguientes provincias esperan tormentas localmente fuertes, con fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente:

La Rioja : tormentas a la tarde

San Luis : tarde

Córdoba : tarde

Santa Fe : tarde

Entre Ríos: noche

Alerta naranja y amarilla por tormentas. Foto: Servicio Meteorológico Nacional

Recomendaciones del SMN ante alerta amarilla y naranja por tormentas

Amarilla

Evitá salir. No saques la basura y limpiá desagües y sumideros. Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua Cerrá y alejate de puertas y ventanas. Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Naranja: