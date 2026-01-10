Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este sábado 10 de enero de 2026
Clima en Neuquén
Hoy en Neuquén, el clima estará marcado por un día que inicia con nubosidad parcial. Las temperaturas oscilarán entre los 4.9°C como mínima y 17°C como máxima, haciendo que el ambiente sea agradable por la mañana. El viento soplará desde el oeste con una velocidad media de hasta 17 km/h, y se espera que el nivel de humedad alcance el 75%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Durante la tarde y la noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, sin precipitaciones esperadas. Aunque la temperatura máxima alcanzará los 17°C, el viento persistirá, lo cual pueden hacer necesarias ciertas precauciones si se planea realizar actividades al aire libre.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 10 de enero de 2026
En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer ocurrió a las 08:22, mientras que el atardecer está previsto para las 18:16. La fase de la luna no será visible hoy, lo cual puede ser un dato importante para los astrónomos aficionados que buscan realizar observaciones nocturnas.