Hoy en Neuquén, el clima estará marcado por un día que inicia con nubosidad parcial. Las temperaturas oscilarán entre los 4.9°C como mínima y 17°C como máxima, haciendo que el ambiente sea agradable por la mañana. El viento soplará desde el oeste con una velocidad media de hasta 17 km/h, y se espera que el nivel de humedad alcance el 75%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Durante la tarde y la noche, se mantendrá el cielo parcialmente nuboso, sin precipitaciones esperadas. Aunque la temperatura máxima alcanzará los 17°C, el viento persistirá, lo cual pueden hacer necesarias ciertas precauciones si se planea realizar actividades al aire libre.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este sábado 10 de enero de 2026

En cuanto a las observaciones astronómicas, el amanecer ocurrió a las 08:22, mientras que el atardecer está previsto para las 18:16. La fase de la luna no será visible hoy, lo cual puede ser un dato importante para los astrónomos aficionados que buscan realizar observaciones nocturnas.