Pronóstico del tiempo para hoy en Tucumán

Hoy en Tucumán, el clima comenzará con un cielo parcialmente nuboso durante la mañana. Se esperan temperaturas frescas, con valores que se sitúan entre 8.5°C y 22.4°C. Estos grados invitan a comenzar el día con un abrigo ligero. La probabilidad de precipitaciones es baja, con vientos moderados de hasta 7 km/h que contribuirán a mantener una sensación térmica agradable.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Durante la tarde, el cielo continuará parcialmente nublado, permitiendo que el sol brille en intervalos. La máxima temperatura alcanzará los 22.4°C, y se espera que los vientos continúen con una velocidad máxima de 11 km/h, aportando una brisa suave y constante. Por la noche, las condiciones se mantendrán similares, con temperaturas que descenderán levemente. No se prevén lluvias, lo cual es ideal para actividades al aire libre.