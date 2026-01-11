En la mañana de Tucumán, se anticipa un comienzo de jornada con clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas alcanzarán los 8.5°C, mientras que la máxima del día podría llegar hasta los 22.4°C. La humedad estará alrededor del 41%, ideal para aquellos que desean disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por lluvias, ya que la probabilidad de precipitación es nula durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Tucumán

Al avanzar el día hacia la tarde y noche, las condiciones continuarán estables con un cielo que mantendrá su aspecto parcialmente nuboso. Gracias a vientos moderados alcanzando velocidades de hasta 22 km/h, la sensación térmica puede mejorar, aportando confort. La caída del sol se prevé a las 18:35, ofreciendo un cierre de jornada sereno.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este domingo 11 de enero de 2026

Para los fanáticos de las observaciones astronómicas, hoy el sol hará su aparición a las 7:06, comenzando el día con una dorada aurora. La luna, por su parte, se elevará a primera hora a las 17:56, contribuyendo al espectáculo celeste nocturno.