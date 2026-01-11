Lluvias en Buenos Aires. Foto: NA

Después de unos días de alivio en materia climática debido a las bajas temperaturas y lluvias, el clima veraniego regresa al área metropolitana esta semana. ¿Cuándo se esperan las lluvias?

Según el Servicio Meteorológico Nacional, esta semana el calor extremo vuelve a hacerse sentir en gran parte del país, con un nuevo episodio de temperaturas elevadas que se mantendrán, al menos, durante las próximas 72 horas. De acuerdo con los últimos informes, en algunas regiones las marcas térmicas volverán a acercarse a los 40 grados.

Calor en Buenos Aires. Foto: NA

El organismo también alertó que tanto Neuquén como la provincia de Buenos Aires registrarán un marcado ascenso de las temperaturas en el transcurso de la próxima semana.

No obstante, a mediados de la semana llegará un nuevo alivio ya que pronostican lluvias para el área metropolitana.

Pronóstico extendido: qué día regresan las lluvias

Domingo 11 de enero: cielo ligeramente nublado durante la mañana y despejado por la tarde con una máxima pronosticada de 30°, con vientos del sureste. Hacia la noche, se pronostican 24° y vientos del noreste a velocidades entre 13 y 22 km/h.

Lunes 12 de enero: mínima de 22° y máxima de 34°. El cielo estará despejado por la madrugada con vientos del norte.

Martes 13 de enero: La mínima será de 23° y la máxima de 32°, con una probabilidad de precipitaciones de hasta un 10%.

Miércoles 14 de enero: mínima de 23° y máxima de 33°, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada.

Jueves 15 de enero: se pronostican chaparrones por la madrugada y la mañana. Hacia la tarde, se esperan tormentas aisladas. La mínima será de 23° y la máxima de 30°.

Viernes 16 de enero: Mínima de 18° y máxima de 28°, con vientos del sector sur.