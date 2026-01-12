El clima en Buenos Aires este lunes 12 de enero de 2026 mostrará un inicio de día con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se registrarán alrededor de los 5.6°C, mientras que la sensación térmica será un poco más fresca debido al viento proveniente del norte a una velocidad máxima de 21 km/h. La humedad alcanzará un nivel de 92% en las primeras horas del día, proporcionando un ambiente húmedo durante la mañana.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires

Por la tarde, la temperatura irá en ascenso alcanzando un máximo de 15.7°C. Se mantendrán las condiciones de cielo parcialmente nuboso, mientras que el viento continuará soplando con intensidad moderada, con ráfagas que podrían llegar a los 21 km/h. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar del día en la ciudad sin grandes impedimentos. Durante la noche, el clima se mantendrá estable, con ligeras variaciones en la sensación térmica debido a la disminución del viento, que bajará a 16 km/h.