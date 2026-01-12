Pronóstico del tiempo para Buenos Aires hoy: cómo estará el clima este lunes 12 de enero de 2026
Información del clima
El clima en Buenos Aires este lunes 12 de enero de 2026 mostrará un inicio de día con cielo parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas se registrarán alrededor de los 5.6°C, mientras que la sensación térmica será un poco más fresca debido al viento proveniente del norte a una velocidad máxima de 21 km/h. La humedad alcanzará un nivel de 92% en las primeras horas del día, proporcionando un ambiente húmedo durante la mañana.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Buenos Aires
Por la tarde, la temperatura irá en ascenso alcanzando un máximo de 15.7°C. Se mantendrán las condiciones de cielo parcialmente nuboso, mientras que el viento continuará soplando con intensidad moderada, con ráfagas que podrían llegar a los 21 km/h. La visibilidad será buena, permitiendo disfrutar del día en la ciudad sin grandes impedimentos. Durante la noche, el clima se mantendrá estable, con ligeras variaciones en la sensación térmica debido a la disminución del viento, que bajará a 16 km/h.