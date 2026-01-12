Clima en Catamarca por la mañana

La jornada en Catamarca inicia con un cielo parcialmente nuboso y una mínima de 6.4°C. Las condiciones son adecuadas para salir a realizar actividades al aire libre, pero es recomendable llevar una chaqueta ligera. El viento se mantendrá leve, con ráfagas de hasta 16 km/h. La humedad ascenderá hasta el 65%, por lo que el ambiente se sentirá fresco. Para más información sobre el clima, consulte el informe detallado.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Catamarca

Hacia la tarde, la temperatura máxima alcanzará los 23.7°C, con un clima agradable para disfrutar de la ciudad. A medida que avanza el día, el cielo permanecerá predominantemente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre o paseos por la ciudad. Esperamos una disminución de la velocidad del viento con vientos máximos de hasta 21 km/h, lo cual contribuirá a una sensación térmica confortable. Durante la noche, se espera que las condiciones climáticas se mantengan estables, permitiendo una agradable cena al aire libre.