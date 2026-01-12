En Chubut, el clima de la mañana presenta algunas particularidades. Se espera que los cielos se mantengan parcialmente nubosos con una temperatura que iniciará en los 7.3°C y alcanzará un máximo de 14.7°C. Los vientos tendrán una velocidad significativa, llegando hasta 31 km/h, y se espera una humedad máxima del 79%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Chubut

Durante la tarde, las nubes seguirán dominando el cielo y se calcula que la temperatura ascenderá hasta los 14.7°C. A medida que avance el día hacia la noche, el viento incrementará su fuerza, pudiendo alcanzar los 32 km/h. La humedad permanecerá elevada, por lo que es recomendable llevar un abrigo si planea salir.

Recuerde que, aunque no hay probabilidad de lluvia, el viento puede ocasionar una sensación térmica más baja.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 12 de enero de 2026

El día comenzará iluminado por el sol a las 08:49 y se despedirá con el atardecer a las 17:51.