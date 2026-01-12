Pronóstico del clima para la mañana en Ciudad De Buenos Aires

Esta mañana en Ciudad De Buenos Aires, el clima se presentará con condiciones despejadas y agradables. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 16°C. El viento soplará desde el Noroeste a una velocidad de hasta 12 km/h. La humedad se mantendrá en un nivel cómodo, proporcionando una jornada ideal para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Ciudad De Buenos Aires

Durante la tarde y noche, el escenario se mantendrá parcialmente nublado, con temperaturas que rondarán los 8.6°C. Se espera que las condiciones sean bastante estables sin probabilidades significativas de precipitación. El viento seguirá siendo leve, cambiando ligeramente en dirección y manteniéndose en los 5 km/h. En resumen, el día concluirá de manera cálida y agradable, lo que lo hace perfecto para disfrutar al aire libre en la ciudad.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Ciudad De Buenos Aires

Considerando el pronóstico de día soleado, se recomienda utilizar protector solar si planea pasar tiempo al aire libre. También es aconsejable mantenerse hidratado para disfrutar plenamente de las actividades al aire libre sin preocupaciones por el calor.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 12 de enero de 2026

El amanecer será a las 07:57 de la mañana, mientras que el atardecer tomará lugar a las 17:50, permitiendo disfrutar de un total de 9 horas y 53 minutos de luz solar.