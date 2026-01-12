El pronóstico para este lunes en Córdoba indica un inicio de jornada con clima parcialmente nuboso. La temperatura mínima se registrará en 7.3°C durante las primeras horas del día, por lo que se recomienda llevar abrigo ligero si es necesario salir temprano. La humedad alcanzará niveles moderados, asegurando una mañana fresca pero cómoda para actividades al aire libre.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Córdoba

Las condiciones climáticas durante la tarde se mantendrán con cielo parcialmente cubierto, esperando una máxima de 21.9°C. Según el informe, no hay previsión de precipitación significativa, lo que favorece un clima estable y agradable para el cierre del día. Los vientos serán, en su mayoría, moderados, con una velocidad media de 5.2 m/s, lo que podría generar una brisa leve. A medida que avance la noche, las temperaturas descenderán de nuevo, haciendo necesario considerar ese detalle al planificar actividades nocturnas.