A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 12 de enero de 2026

Hoy en Corrientes, el clima durante las horas de la mañana estará mayormente despejado. La temperatura mínima arrancará en 8.2°C, elevándose gradualmente con el paso de las horas. No se esperan precipitaciones durante este periodo. El viento tendrá una velocidad promedio de 5 km/h, proporcionándole a la jornada una sensación de calma.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y noche, se pronostica que continúe el cielo parcialmente nuboso, alcanzando una temperatura máxima de 18.8°C. La humedad se mantendrá en torno al 44%, mientras que el viento tenderá a incrementar ligeramente su fuerza, llegando a un promedio de 9 km/h. Aunque la posibilidad de precipitaciones es baja, siempre es útil estar preparado ante cambios climáticos esporádicos.

Observaciones: Durante la jornada, el sol saldrá a las 7:42 y se pondrá a las 18:08.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

A pesar de que no se espera que llueva, es aconsejable mantenerse informado acerca de los cambios climáticos repentinos. Vestir ropa ligera, pero con capas que se puedan ajustar según las condiciones cambiantes, es siempre una buena decisión. Recuerde proteger su piel con protector solar, ya que aunque las nubes estén presentes, los rayos UV pueden causar daños.