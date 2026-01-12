Canal 26
Por Canal 26
lunes, 12 de enero de 2026, 06:02

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 12 de enero de 2026

Hoy en Corrientes, el clima durante las horas de la mañana estará mayormente despejado. La temperatura mínima arrancará en 8.2°C, elevándose gradualmente con el paso de las horas. No se esperan precipitaciones durante este periodo. El viento tendrá una velocidad promedio de 5 km/h, proporcionándole a la jornada una sensación de calma.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Corrientes

Para la tarde y noche, se pronostica que continúe el cielo parcialmente nuboso, alcanzando una temperatura máxima de 18.8°C. La humedad se mantendrá en torno al 44%, mientras que el viento tenderá a incrementar ligeramente su fuerza, llegando a un promedio de 9 km/h. Aunque la posibilidad de precipitaciones es baja, siempre es útil estar preparado ante cambios climáticos esporádicos.

También podría interesarte
Nueva ola de calor en Buenos Aires: cómo mantener la casa fresca sin usar el aire acondicionado

Nueva ola de calor en Buenos Aires: cómo mantener la casa fresca sin usar el aire acondicionado

Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este domingo 11 de enero de 2026

Pronóstico del tiempo para Corrientes hoy: cómo estará el clima este domingo 11 de enero de 2026

Observaciones: Durante la jornada, el sol saldrá a las 7:42 y se pondrá a las 18:08.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en Corrientes

A pesar de que no se espera que llueva, es aconsejable mantenerse informado acerca de los cambios climáticos repentinos. Vestir ropa ligera, pero con capas que se puedan ajustar según las condiciones cambiantes, es siempre una buena decisión. Recuerde proteger su piel con protector solar, ya que aunque las nubes estén presentes, los rayos UV pueden causar daños.