El clima en Formosa para la mañana de este lunes 12 de enero promete ser tranquilo, con temperaturas mínimas rondando los 7.9°C y sin probabilidad de lluvia. Los cielos estarán parcialmente nubosos mientras la humedad alcanzará un máximo del 46.2%. Se espera una suave brisa proveniente del sureste con velocidades que no superarán los 10 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Formosa

Durante la tarde y la noche, las temperaturas aumentarán, alcanzando un máximo de 20.5°C. El cielo continuará parcialmente cubierto, tornándose más despejado conforme avance la noche. El viento mantendrá su rumbo, incrementando su velocidad hasta los 17 km/h en ráfagas ocasionales. A pesar de las nubes, no se esperan precipitaciones, lo que favorecerá una noche tranquila.

Observaciones astronómicas

El sol hará su majestuosa aparición a las 07:37, mientras el atardecer lo contemplaremos a las 18:08. Además, para los amantes de las observaciones astronómicas, la luna alcanzará su punto más alto antes de las 19:29 y se ocultará a las 07:02 del día siguiente.