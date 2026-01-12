Pronóstico del clima para la mañana en Jujuy

Hoy en Jujuy, el clima presentará un escenario parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas que alcanzarán alrededor de 4.2°C. Los vientos soplarán a velocidades moderadas alcanzando un máximo de 22 km/h, brindando un ambiente fresco. La probabilidad de precipitaciones es nula, asegurando una mañana mayormente seca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy

En la tarde, el clima continuará con una tendencia de cielo parcialmente nuboso, aunque la temperatura se elevará hasta los 18.4°C, proporcionando una sensación más cálida. Los vientos seguirán siendo una constante con ráfagas que podrían llegar hasta los 22 km/h. Por la noche, la situación climática se mantendrá similar, con menos viento y cielos despejados. La humedad máxima del día se situará en alrededor del 85%, lo que llevará a una noche más húmeda que seca.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 12 de enero de 2026

Las observaciones astronómicas para hoy indican que el sol saldrá a las 08:01 y se pondrá a las 18:41, proporcionando a Jujuy aproximadamente diez horas y cuarenta minutos de luz diurna. Esta extensión del día es adecuada para quienes planean actividades al aire libre.