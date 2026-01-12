Pronóstico del tiempo para Jujuy hoy: cómo estará el clima este lunes 12 de enero de 2026
Clima de hoy
Pronóstico del clima para la mañana en Jujuy
Hoy en Jujuy, el clima presentará un escenario parcialmente nuboso durante la mañana, con temperaturas mínimas que alcanzarán alrededor de 4.2°C. Los vientos soplarán a velocidades moderadas alcanzando un máximo de 22 km/h, brindando un ambiente fresco. La probabilidad de precipitaciones es nula, asegurando una mañana mayormente seca.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Jujuy
En la tarde, el clima continuará con una tendencia de cielo parcialmente nuboso, aunque la temperatura se elevará hasta los 18.4°C, proporcionando una sensación más cálida. Los vientos seguirán siendo una constante con ráfagas que podrían llegar hasta los 22 km/h. Por la noche, la situación climática se mantendrá similar, con menos viento y cielos despejados. La humedad máxima del día se situará en alrededor del 85%, lo que llevará a una noche más húmeda que seca.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 12 de enero de 2026
Las observaciones astronómicas para hoy indican que el sol saldrá a las 08:01 y se pondrá a las 18:41, proporcionando a Jujuy aproximadamente diez horas y cuarenta minutos de luz diurna. Esta extensión del día es adecuada para quienes planean actividades al aire libre.