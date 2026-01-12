En la mañana de hoy, La Pampa experimentará un clima con cielos parcialmente nubosos y una mínima de 7.1°C. La sensación térmica puede ser levemente inferior debido al viento soplando desde el oeste a una velocidad de 14 km/h. La humedad alcanzará un 79%, proporcionando un ambiente fresco aunque ligeramente húmedo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Pampa

Durante la tarde y noche, el clima se mantendrá con cielos parcialmente despejados y la temperatura aumentará hasta un máximo de 18.4°C. Los vientos se intensificarán un poco, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h. A pesar de la velocidad del viento, no se esperan precipitaciones, por lo que el ambiente se mantendrá seco.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 12 de enero de 2026

Hoy, el sol hará su aparición a las 08:25 y culminará su recorrido en el horizonte a las 18:08, permitiendo disfrutar de aproximadamente diez horas de luz diurna.