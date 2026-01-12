Este lunes 12 de enero de 2026, La Rioja presentará un clima variable con condiciones que van mejorando hacia el transcurso de la jornada. Comenzando el día, el tiempo será fresco con una temperatura mínima de 6°C y un cielo mayormente despejado, aumentando la nubosidad hacia el mediodía, pero sin precipitaciones significativas. Los vientos serán suaves, alcanzando hasta 10 km/h desde el noroeste.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en La Rioja

Ya en la tarde, se espera que el cielo continúe parcialmente nublado, con una temperatura que llegará a su pico máximo de 21.1°C, creando una sensación agradable. Durante la noche, el clima permanecerá estable sin precipitaciones, aunque las nubes continuarán presentes. Los vientos permanecerán leves, con ráfagas que no superarán los 15 km/h, asegurando una jornada tranquila.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 12 de enero de 2026

Para aquellos interesados en observaciones astronómicas, el amanecer en La Rioja será a las 08:18, mientras que el atardecer ocurrirá a las 18:35. Esto proporcionará un total de aproximadamente 10 horas y 17 minutos de luz solar, brindando suficiente tiempo para disfrutar actividades al aire libre.