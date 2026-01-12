El clima en la mañana

Hoy en Mendoza, el día comenzará con un clima parcialmente nuboso. Las temperaturas mínimas estarán rondando los 6.6°C, mientras que la humedad alcanzará un máximo de 62%. Durante las primeras horas, la probabilidad de precipitaciones es baja, pero se esperan vientos moderados con una velocidad de hasta 11 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Mendoza

Por la tarde, el panorama se mantendrá similar con el cielo parcialmente nublado. Las temperaturas máximas alcanzarán los 17.5°C. Hacia la noche, el clima se volverá más fresco, sin precipitaciones significativas a la vista. El índice de humedad será más bajo durante este período, proporcionando una sensación más cálida de lo que indica el termómetro. Los amantes de las observaciones astronómicas podrán disfrutar de un cielo relativamente claro.