Pronóstico del tiempo para Neuquén hoy: cómo estará el clima este lunes 12 de enero de 2026
Clima diario
Condiciones climáticas para la mañana en Neuquén
Hoy, en Neuquén, la clima será principalmente despejado, con temperaturas rondando los 4.9°C durante la mañana. Se espera una brisa ligera con vientos alcanzando hasta 13 km/h.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén
Por la tarde y noche, el cielo estará parcialmente nuboso, con una temperatura máxima que llegará a los 17°C. Los vientos pueden aumentar hasta 27 km/h, y la humedad alcanzará un máximo del 75%, lo que propiciará una noche fresca.
Observaciones astronómicas: La salida del sol será a las 08:22 y se pondrá a las 18:16, dando una buena cantidad de luz para planificar actividades al aire libre. Se recomienda aprovechar el día despejado para disfrutar de la belleza natural de Neuquén.