Condiciones climáticas para la mañana en Neuquén

Hoy, en Neuquén, la clima será principalmente despejado, con temperaturas rondando los 4.9°C durante la mañana. Se espera una brisa ligera con vientos alcanzando hasta 13 km/h.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Neuquén

Por la tarde y noche, el cielo estará parcialmente nuboso, con una temperatura máxima que llegará a los 17°C. Los vientos pueden aumentar hasta 27 km/h, y la humedad alcanzará un máximo del 75%, lo que propiciará una noche fresca.

Observaciones astronómicas: La salida del sol será a las 08:22 y se pondrá a las 18:16, dando una buena cantidad de luz para planificar actividades al aire libre. Se recomienda aprovechar el día despejado para disfrutar de la belleza natural de Neuquén.