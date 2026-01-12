Pronóstico del tiempo para Río Negro hoy: cómo estará el clima este lunes 12 de enero de 2026
Tiempo hoy
Esta mañana en Río Negro, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos. Se espera que las temperaturas oscilen entre los 6.8°C como mínimo y los 17.1°C como máximo. Aproveche las primeras horas del día, ya que la humedad alcanzará un 82%, lo que podría dificultar las actividades al aire libre para algunas personas. Un viento moderado soplana a una velocidad máxima de 22 km/h, así que es recomendable llevar una chaqueta ligera. Puede consultar más sobre el clima en Canal 26.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro
A medida que avanza la tarde, el tiempo se mantendrá de manera similar, con cielos parcialmente nublados persistiendo. Las condiciones comienzan a estabilizarse, aunque el viento podría incrementarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h. La visibilidad es reducida por sectores debido a la humedad, por lo que se recomienda conducir con precaución por la noche. La puesta de sol está programada para las 17:51, ofreciendo un bello atardecer a pesar de la nubosidad.