Esta mañana en Río Negro, el clima se presenta con cielos parcialmente nubosos. Se espera que las temperaturas oscilen entre los 6.8°C como mínimo y los 17.1°C como máximo. Aproveche las primeras horas del día, ya que la humedad alcanzará un 82%, lo que podría dificultar las actividades al aire libre para algunas personas. Un viento moderado soplana a una velocidad máxima de 22 km/h, así que es recomendable llevar una chaqueta ligera. Puede consultar más sobre el clima en Canal 26.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Río Negro

A medida que avanza la tarde, el tiempo se mantendrá de manera similar, con cielos parcialmente nublados persistiendo. Las condiciones comienzan a estabilizarse, aunque el viento podría incrementarse ligeramente, alcanzando ráfagas de hasta 43 km/h. La visibilidad es reducida por sectores debido a la humedad, por lo que se recomienda conducir con precaución por la noche. La puesta de sol está programada para las 17:51, ofreciendo un bello atardecer a pesar de la nubosidad.