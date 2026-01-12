Pronóstico del tiempo para Salta hoy: cómo estará el clima este lunes 12 de enero de 2026
Clima diario
Clima en Salta esta mañana
Hoy en Salta, el clima será parcialmente nuboso en el transcurso de la mañana. La temperatura mínima será de 3.4°C, mientras que el termómetro podría alcanzar la máxima de 21.2°C, lo que implica un rango de confort a medida que el sol comienza a salir. Sin embargo, la humedad se mantendrá elevada en torno al 47%, por lo que la sensación térmica puede variar. Se espera que los vientos soplen con una velocidad media de 8 km/h, brindando algo de frescura al ambiente.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta
Para la tarde y noche, el clima en Salta continuará con condiciones parcialmente nubosas. La temperatura continuará variando ligeramente, pero se mantendrá dentro de un rango cómodo. A medida que la noche caiga, los vientos podrían incrementar ligeramente su velocidad alcanzando picos de hasta 9 km/h. Aunque no se pronostican precipitaciones, la visibilidad permanecerá buena, ideal para actividades nocturnas.