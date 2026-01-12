Clima en Salta esta mañana

Hoy en Salta, el clima será parcialmente nuboso en el transcurso de la mañana. La temperatura mínima será de 3.4°C, mientras que el termómetro podría alcanzar la máxima de 21.2°C, lo que implica un rango de confort a medida que el sol comienza a salir. Sin embargo, la humedad se mantendrá elevada en torno al 47%, por lo que la sensación térmica puede variar. Se espera que los vientos soplen con una velocidad media de 8 km/h, brindando algo de frescura al ambiente.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Salta

Para la tarde y noche, el clima en Salta continuará con condiciones parcialmente nubosas. La temperatura continuará variando ligeramente, pero se mantendrá dentro de un rango cómodo. A medida que la noche caiga, los vientos podrían incrementar ligeramente su velocidad alcanzando picos de hasta 9 km/h. Aunque no se pronostican precipitaciones, la visibilidad permanecerá buena, ideal para actividades nocturnas.