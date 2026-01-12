En San Juan, el clima para hoy lunes 12 de enero de 2026 se presenta mayormente nuboso por la mañana, con temperaturas mínimas alrededor de 9.2°C. Durante esta primera parte del día, no se prevén precipitaciones, por lo que las actividades al aire libre no deberían verse afectadas. La humedad estará en torno al 45%, lo que proporcionará un ambiente cómodo.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan

Para la tarde, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando máximas de 20.4°C, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la noche, el cielo continuará mayormente despejado, lo que permitirá observar la luna. Los vientos soplarán desde el sur a una velocidad de aproximadamente 11 km/h, aportando una agradable brisa nocturna.

Si planea estar al aire libre por la noche, sería prudente llevar una campera ligera, dado que las temperaturas tienden a descender.