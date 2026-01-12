Pronóstico del tiempo para San Juan hoy: cómo estará el clima este lunes 12 de enero de 2026
Clima Diario
En San Juan, el clima para hoy lunes 12 de enero de 2026 se presenta mayormente nuboso por la mañana, con temperaturas mínimas alrededor de 9.2°C. Durante esta primera parte del día, no se prevén precipitaciones, por lo que las actividades al aire libre no deberían verse afectadas. La humedad estará en torno al 45%, lo que proporcionará un ambiente cómodo.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Juan
Para la tarde, se espera un aumento en la temperatura, alcanzando máximas de 20.4°C, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, hacia la noche, el cielo continuará mayormente despejado, lo que permitirá observar la luna. Los vientos soplarán desde el sur a una velocidad de aproximadamente 11 km/h, aportando una agradable brisa nocturna.
Si planea estar al aire libre por la noche, sería prudente llevar una campera ligera, dado que las temperaturas tienden a descender.