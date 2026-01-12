Hoy en San Luis, el clima presenta condiciones variables. Durante la mañana, se espera que el cielo esté parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 7.5°C. Los vientos soplarán desde el noreste con una velocidad media de 22 km/h, brindando una sensación fresca.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis

En la tarde y noche, las condiciones continuarán similares con cielos que mantendrán su estado parcialmente nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 17.7°C, proporcionando un ambiente agradable en general. La humedad relativa variará entre el 42% y el 66%, sin perspectivas de precipitaciones significativas.

Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Luis

Se recomienda a los habitantes de San Luis vestirse en capas ligeras para adaptarse a las fluctuaciones de temperatura. Mantenga una chaqueta ligera al alcance por si la brisa se intensifica en el transcurso del día.

A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 12 de enero de 2026

Hoy, el sol saldrá a las 08:25 y se pondrá a las 18:24, permitiendo disfrutar de casi 10 horas de luz diurna. La fase lunar será creciente, lo que sumará atractivo para las actividades nocturnas.