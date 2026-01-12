Pronóstico del tiempo para San Luis hoy: cómo estará el clima este lunes 12 de enero de 2026
Clima Hoy
Hoy en San Luis, el clima presenta condiciones variables. Durante la mañana, se espera que el cielo esté parcialmente nuboso con una temperatura mínima de 7.5°C. Los vientos soplarán desde el noreste con una velocidad media de 22 km/h, brindando una sensación fresca.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en San Luis
En la tarde y noche, las condiciones continuarán similares con cielos que mantendrán su estado parcialmente nuboso. La temperatura máxima alcanzará los 17.7°C, proporcionando un ambiente agradable en general. La humedad relativa variará entre el 42% y el 66%, sin perspectivas de precipitaciones significativas.
Consejos y recomendaciones para el clima de hoy en San Luis
Se recomienda a los habitantes de San Luis vestirse en capas ligeras para adaptarse a las fluctuaciones de temperatura. Mantenga una chaqueta ligera al alcance por si la brisa se intensifica en el transcurso del día.
A qué hora sale el sol y a qué hora se pone este lunes 12 de enero de 2026
Hoy, el sol saldrá a las 08:25 y se pondrá a las 18:24, permitiendo disfrutar de casi 10 horas de luz diurna. La fase lunar será creciente, lo que sumará atractivo para las actividades nocturnas.