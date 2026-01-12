Pronóstico del tiempo en Santa Cruz para hoy

Este lunes 12 de enero, Santa Cruz experimentará un clima parcialmente nuboso con temperaturas que fluctuarán entre una mínima de 4.7°C y una máxima de 40.5°C. La velocidad del viento alcanzará un máximo de 25 km/h, manteniendo una humedad ambiental alrededor del 90%.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz

En la tarde y noche se mantendrá el cielo con pocas nubes, y bajarán las temperaturas, aproximándose a los 4.7°C. El viento, que persistirá a lo largo del día, ayudará a mitigar el calor extremo de la jornada. Recuerda que la probabilidad de precipitación es baja, y el nivel de humedad seguirá estabilizado.