Pronóstico del tiempo para Santa Cruz hoy: cómo estará el clima este lunes 12 de enero de 2026
Estado del tiempo
Pronóstico del tiempo en Santa Cruz para hoy
Este lunes 12 de enero, Santa Cruz experimentará un clima parcialmente nuboso con temperaturas que fluctuarán entre una mínima de 4.7°C y una máxima de 40.5°C. La velocidad del viento alcanzará un máximo de 25 km/h, manteniendo una humedad ambiental alrededor del 90%.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Cruz
En la tarde y noche se mantendrá el cielo con pocas nubes, y bajarán las temperaturas, aproximándose a los 4.7°C. El viento, que persistirá a lo largo del día, ayudará a mitigar el calor extremo de la jornada. Recuerda que la probabilidad de precipitación es baja, y el nivel de humedad seguirá estabilizado.