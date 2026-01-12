Esta clima matutino en Santa Fe se presenta con un cielo parcialmente nuboso y temperaturas que oscilarán entre los 7.9°C y los 18.5°C. Los vientos del día registrarán ráfagas de hasta 21 km/h, mientras que la humedad se situará alrededor del 85%. Este panorama matutino invita a preparar una chaqueta ligera para comenzar el día.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santa Fe

Durante la tarde y noche, el clima continuará con cielo parcialmente cubierto, manteniendo temperaturas cercanas a los 18.5°C en su punto máximo. La brisa seguirá presente, aunque disminuyendo a una velocidad promedio de 13 km/h. La humedad continuará en niveles moderados, proporcionando un clima agradable para actividades al aire libre.

Observaciones: Mañana, la salida del sol será a las 07:59 y la puesta del sol ocurrirá a las 18:06.