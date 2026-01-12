En la mañana de hoy, Santiago Del Estero presentará una situación climática caracterizada por una leve nubosidad. Las temperaturas mínimas rondarán los 9.5°C, lo que indica una jornada fresca. No se espera precipitación alguna, ya que los modelos indican un 0% de probabilidades de lluvia. Los vientos alcanzarán hasta 16 km/h, lo cual no representa una amenaza significativa. Se recomienda llevar ropa adecuada para enfrentar el fresco matinal.

Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero

Para la tarde y noche, la situación se mantendrá similar, con el cielo continuando parcialmente nublado. Las temperaturas se elevarán hasta un máximo de 22°C. La humedad relativa tendrá un pico del 63%, proporcionando un cierto grado de confort. Los vientos podrían aumentar su intensidad alcanzando los 26 km/h, pero sin superar los valores habituales. Otra jornada sin precipitaciones nos espera, así que se podrá disfrutar de las actividades al aire libre sin demasiados inconvenientes.