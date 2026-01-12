Pronóstico del tiempo para Santiago Del Estero hoy: cómo estará el clima este lunes 12 de enero de 2026
Clima diario
En la mañana de hoy, Santiago Del Estero presentará una situación climática caracterizada por una leve nubosidad. Las temperaturas mínimas rondarán los 9.5°C, lo que indica una jornada fresca. No se espera precipitación alguna, ya que los modelos indican un 0% de probabilidades de lluvia. Los vientos alcanzarán hasta 16 km/h, lo cual no representa una amenaza significativa. Se recomienda llevar ropa adecuada para enfrentar el fresco matinal.
Pronóstico del tiempo para hoy a la tarde y noche en Santiago Del Estero
Para la tarde y noche, la situación se mantendrá similar, con el cielo continuando parcialmente nublado. Las temperaturas se elevarán hasta un máximo de 22°C. La humedad relativa tendrá un pico del 63%, proporcionando un cierto grado de confort. Los vientos podrían aumentar su intensidad alcanzando los 26 km/h, pero sin superar los valores habituales. Otra jornada sin precipitaciones nos espera, así que se podrá disfrutar de las actividades al aire libre sin demasiados inconvenientes.